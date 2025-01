Cameroun : « Je demande au peuple de se tenir en alerte », Cabral Libii

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale prend encore le peuple à témoin pour les plans ourdis contre lui et son parti au sein du gouvernement.

Selon Cabral Libii, dans un ministère à Yaoundé dont il tait le nom, des plans se tissent à l’encontre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, contre sa propre personne. Le député déclare aussi qu’un ministre, sur instruction de sa hiérarchie accomplit des manœuvres visant à écarter sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre prochain. Ils procèdent par intimidation, manipulation. Ils méprisent les décisions de justices faisant de lui le président du PCRN au détriment d’autres qui se réclament de cette qualité.

Face à cette cabale, Cabral Libii attire l’attention du peuple en cette année électorale. Le président national du PCRN prévient les potentiels électeurs sur démarche à suivre avant pendant et après l’élection. Avant le scrutin, Cabral Libii Li Ngue Ngue appelle à l’inscription massive des citoyens sur les listes électorales. Pendant lors de l’élection, l’opposant invite tous les citoyens inscrits à aller voter. Après le vote, l’homme politique appelle les votants à surveiller leur vote.

La situation demande une nouvelle façon de faire selon l’opposant. « Je demande au peuple de se tenir en alerte parce que l’année 2025 ne sera pas comme les précédentes ». Pour renverser la tendance, Cabral Libii demande au peuple de rester éveillé, déterminé et conscient de ses droits. A cela il faut ajouter la vigilance et le discernement. C’est un moment déterminant. Chacun travaille pour sa chapelle politique. A chaque électeur d’analyser la situation et de faire son choix le moment venu. Il faut tout de même que les règles du jeu priment sur les intérêts de tous les camps.