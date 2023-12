Cameroun : Jean Bruno Tagne parle de l’ambition politique de Samuel Eto’o

Dans un entretien accordé à Radio France internationale, le journaliste et écrivain soutient que Samuel Eto’o a le droit de briguer le fauteuil présidentiel.

L’entretien fait suite à la publication par Jean Bruno Tagne, du livre « L’Arnaque », critiquant la présidence de Samuel Eto’o à la Fédération camerounaise de football. L’ouvrage présente les échecs de l’ancien capitaine des Lions indomptables depuis son arrivée à la tête de la Fécafoot. Il raconte aussi les coulisses de la campagne de Samuel Eto’o en prélude de son élection.

Au cours de l’entretien, Jean Bruno Tagne répond à une question portant sur les ambitions présidentielles de Samuel Eto’o. A ce sujet, l’intervieweur rappelle que Samuel Eto’o a « nié farouchement » une telle ambition devant le ministre directeur du Cabinet civil de la présidence de l République, Samuel Mvondo Ayolo. C’était au cours d’une visite quelque temps avant la tenue des élections à la fédération.

Néanmoins, dans sa réponse, le journaliste camerounais fait remarquer que « ce serait une ambition légitime ». Le patron de Naja Tv poursuit en dénonçant. « Je raconte dans le livre (L’Arnaque, Ndlr) qu’il faudrait également que, dans ce pays, on arrête de criminaliser l’ambition. Samuel Eto’o est un Camerounais et c’est tout à fait légitime si jamais il voulait briguer le fauteuil présidentiel, qui n’est pas la chasse gardée de qui que ce soit », a-t-il réitéré.

Jean Bruno Tagne reconnait par ailleurs que la popularité de Samuel Eto’o « a fait naitre au sein de l’opinion, et surtout au sein d’un certain nombre de pontes du pouvoir, une certaine inquiétude ». Mais, la côte de cette popularité a baissé ces deux dernières années. Tout compte fait, l’ancien attaquant des Lions ne fait pas mention de la politique dans ses différentes interventions. Il reste dans le couloir sportif. La prochaine élection présidentielle est prévue en octobre 2025. Et pour cela, les partis politiques s’activent et les potentiels candidats se préparent dans les coulisses.