Cameroun : Jean David Nkot célèbre 10 ans de lutte contre la violence 

L’artiste-peintre multidimensionnel prépare pour 2025, la célébration de sa décennie de travail au service de l’art contemporain.

L’espace Doual’art dans la capitale économique camerounaise servait de rencontre d’échanges entre Jean David Nkot et les journalistes. Lieu qui avait accueilli pour la toute première fois en 2016, l’exposition solo de JDN intitulée “À FLEUR DE PEAU”. Mais cette fois-ci, il en est autre.

Le diplômé de l’Institut des beaux-arts de Foumban prépare son jubilé qui aura lieu en 2025. 10 ans de carrière importants à fêter et qui nécessite de marquer un temps d’arrêt pour se rendre compte de l’évolution dans le travail de celui qui s’inspire des livres. La carrière du fils de Nkongmondo, où est basé son atelier, se résume selon Jean David Nkot autour du squelette de son travail : la violence. Elle qui étend ses tentacules sur les toiles illustrant le travail de JDN et exposées à même la cour de la galerie Doual’art. Terrorisme, migrations, colonialisme et l’impact de l’économie sur l’environnement figurent parmi les thématiques abordées par l’artiste Jean David Nkot, et qu’il essaie de représenter par des dessins. C’est cette cohérence dans la travail de M. Nkot qui fait penser qu’il est doué d’une dextérité artistique grande et engagée. « Il crée des univers. Et il pourra nous surprendre », mentionne Marylin Douala Bell, fondatrice de l’Espace Doual’art.

Cette célébration des 10 ans de carrières a pour principal but de nous faire vivre la passion de JDN, mais de faire et refaire pour certains le parcours qui a construit cette décennie. Un comité d’organisation est dès lors mis sur pied pour rehausser l’image de la commémoration. Pour que cela puisse faire date, une levée des fonds est annoncée pour la réalisation du jubilé de Jean David Nkot. La Galerie Annie Annie Kadji accueillera les travaux de peinture. Tandis que l’autre partenaire, Doual’art, présentera les travaux de céramique de JDN.