Cameroun-Journée mondiale de la philosophie : le Pr Charles Mbele rencontre les élèves

Les apprenants ont été édifiés autour du thème « philosophie et bien être humain », ce mercredi 13 novembre 2024, à l’institut polyvalent bilingue Wague.

La 23ème édition de la journée mondiale de la philosophie sera célébrée le jeudi 21 novembre 2024. En attendant, les élèves dans certains établissements ont déjà débuté avec les activités. C’est le cas à l’institut polyvalent bilingue Wague, où les apprenants ont pu échanger avec le professeur Charles Romain Mbele, professeur titulaire des universités et secrétaire exécutif du club de philosophie Kwamé Nkrumah, venu leur éclairer sur le thème choisi pour cette année.

Pour le professeur, le bien-être humain n’est pas qu’une affaire de bien-être physique et les accomplissements qui vont avec, à savoir : la richesse, la gloire, les honneurs, le pouvoir, la santé et les plaisirs sexuels ou sensuels. Mais, « tout ce qui concerne la vie intellectuelle, la vie morale, la sagesse, la sobriété, la mesure dans la vie et surtout que cette vie morale soit dirigée par la rationalité, qu’il y ait une harmonie entre les plaisirs qu’on se donne », a-t-il expliqué.

Revenant sur les faits de société avec ces jeunes qui se livrent de plus en plus à la consommation des drogues, ou à la manipulation dans les réseaux sociaux. Le Pr a au cours de son propos, parler de la philosophie de Kant avec les apprenants en les invitant à, « respecter la dignité des autres, respecter la vie, ce sont des choses tout à fait banales. Si on fait cela, nos rapports les uns avec les autres vont améliorer notre bien-être humain », souligne-t-il.

Parler de la philosophie et du bien être humain revient sans doute à « considérer la place de la philosophie dans son apport à l’épanouissement physique d’une part de l’homme et d’autre part dans son épanouissement morale et psychique », comme l’a souligné le principal de l’établissement Blaise Dami, qui s’est réjoui des activités organisées au sein de son établissement.

La cérémonie qui s’est achevée par la remise de plusieurs prix aux meilleures élèves en philosophie, a également permis à ces apprenants de se ressourcer en ce qui concerne le thème en sachant que, l’humain doit se particulariser par son savoir.