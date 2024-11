Cameroun : la Campost s’allie à FindMe pour améliorer son système d’adressage

Une signature de partenariat a eu lieu ce 1er novembre 2024 à cet effet.

Pierre Kaldadak, Directeur général de la Campost, l’opérateur postal public camerounais a signé ce 1er novembre une entente avec Brandon Wanguep, CEO de la start-up FindMe permettant au Cameroun d’améliorer grave à la technologie son service postal.

La solution présentée a déjà été déployée dans d’autres pays en Afrique. « FindMe dans le cadre de cette collaboration est le partenaire technologique. C’est d’ailleurs une entreprise qui existe depuis plusieurs années, depuis plus de cinq ans, et nous avons déjà déployé la solution dans plusieurs pays, notamment au Sénégal où nous collaborons avec l’Etat Sénégalais et en Côte-d’Ivoire et prochainement en Guinée », souligne Brandon Wanguep.

A l’occasion de cette signature, le directeur de la Campost à énumérer l’avantage de s’allier avec FindMe qui selon lui est un acteur incontournable dans le domaine de l’innovation numérique. Pierre Kaldadak, souligne que cette nouvelle alliance va permettre au Cameroun d’avoir un système d’adressage, ainsi chaque citoyen aura une adresse postale unique, numérique et normalisée.

Cette géolocalisation va selon les deux parties (Campost et FindMe) avoir un impact positif sur le marché du E-commerce au Cameroun. Car la solution proposée grâce à son système d’identification facilite les livraisons, permettant un gain considérable en temps.

Concernant particulièrement le commerce électronique, Brandon Wanguep explique qu’ « avec des outils efficaces, il sera possible pour les sociétés de E-commerce et de livraisons de pouvoir acheminer les colis au dernier kilomètre. Donc on parle d’une révolution dans le service-client. Il faut savoir que, les coursiers perdent plus de 40% de leur temps pour retrouver les domiciles ».

La Campost depuis plusieurs années tente de se redresser sans succès. Par exemple, en 2022, cette entreprise a essuyé sa plus grosse perte (-4,5 milliards de Fcfa) en 4 ans. Les capitaux propres de l’entreprise à capitaux publics étaient restés négatifs au cours de cette période malgré le contrat plan (2018-2021) paraphé avec l’Etat. Que pourra cette nouvelle collaboration?