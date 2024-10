Cameroun : la classe politique condamne la torture de Longue Longue et réclame justice

Maurice Kamto du MRC, Cabral Libii du PCRN, Joshua Osih du SDF, Serge Espoir Matomba du PURS, Akere Muna candidat déclaré à la présidentielle, expriment leur indignation.

Des leaders politiques de l’opposition camerounaise condamnent la torture infligée à l’artiste Longue Longue par des hommes présentés comme des éléments de la Sécurité militaire. Suite à la publication de la vidéo montrant la violence insoutenable, la classe politique multiplie des sorties pour dénoncer la torture à la machette proscrite par la loi mais infligée au « Libérateur » en 2019.

« La torture est interdite par la loi ! Une vidéo virale montre le musicien camerounais Longue Longue victime d’abus inhumains par nos Forces de l’Ordre. Le FRONT SOCIAL DÉMOCRATE condamne fermement ces actes ignobles et barbares et demande l’ouverture d’une enquête pour établir les responsables et les commanditaires », réclame le président national du SDF, Joshua Osih.

Comme lui, Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale (Purs), s’indigne de la déshumanisation sans toutefois être clair sur le sujet. L’opposant propose un modèle de société où la justice jouera pleinement son rôle de régulateur.

« Nous refuserons que notre pays soit un far west où les règles sont définies par les plus forts. La justice devra rassurer et jouer pleinement son rôle. Elle devra réguler le fonctionnement de notre société en se montrant ferme lorsqu’il le faudra, conciliatrice en temps opportun et réparatrice en cas de tort causé, sans s’encombrer de titres, de grades, de fonctions ni de rangs des justiciables. Avec nous, le sentiment d’impunité prendra fin. Notre société a besoin d’apaisement et cela passe par une lutte acharnée contre toutes sortes d’abus », assure l’homme politique.

Me Akere Muna, avocat international dit être « profondément troublé par la vidéo bouleversante dépeignant la torture de l’artiste estimé Longue Longue aux mains de personnes qu’il a identifiées comme appartenant à la Sécurité Militaire. Le traitement inhumain qu’il a enduré est un rappel frappant des profondeurs de dépravation auxquelles l’humanité peut descendre ».

Le candidat déclaré à la présidentielle de 2025 poursuit en décrivant l’acte comme inacceptable. « Il est inimaginable que des concitoyens puissent infliger un tel tourment et même le filmer ! Cet acte abominable est non seulement inacceptable, mais exige également la condamnation sans équivoque de tous. Il est impératif que nous nous tenions ensemble pour dénoncer de tels comportement odieux car, si un artiste à la notoriété établie les a subis, il va sans dire que d’autres compatriotes anonymes en ont été victimes (…) »

Outre ces leaders politiques, Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun et Cabral Libii, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale ont fait des sorties pour condamner la torture. Cependant, l’on note le silence du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC).