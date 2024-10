Cameroun-torture de Longue Longue : le MRC condamne la barbarie d’Etat et demande l’ouverture d’une enquête

Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto a publié une déclaration suite à la publication de la vidéo montrant la torture de l’artiste.

« DÉCLARATION SUR LA BARBARIE D’ÉTAT POUR L’IDOLÂTRIE D’UN HOMME ET LA CONFISCATION DU POUVOIR

Je viens de prendre connaissance d’une vidéo d’une violence inouïe actuellement en circulation dans les réseaux sociaux. Celle-ci montre le célèbre musicien LONGUE LONGUE subissant l’indicible dans les bureaux, semble-t-il, d’un service de sécurité de l’Etat camerounais. Les images de tortures sauvages qu’on y voient rappellent le sort horrible fait à grande échelle aux militants du MRC lors des arrestations arbitraires et illégales de 2019, et des ratonnades de 2020. Ces tortures documentées, dont les auteurs sont tous connus et listés, n’ont jamais intéressé les magistrats, civils comme militaires.

Par ma voix, le MRC condamne cette barbarie d’État et exige l’ouverture urgente d’une enquête pour arrêter et traduire immédiatement devant les tribunaux les auteurs de ces actes qui démontrent leur inhumanité.

Nos compatriotes du RDPC doivent voir ce que le régime en place fait subir à toutes les voix dissidentes pour leur maintien au pouvoir. Je les invite à condamner sans réserve ces méthodes politiques, qui leur profite pour le moment, mais qui sont inacceptables.

Que le grand artiste indépendant, LONGUE LONGUE, trouve, à travers la présente déclaration, la compassion de tout le Peuple du Changement et de l’alternance. Courage l’artiste. Le jour est entrain de se lever. Encore un peu de patience et de détermination.

Fait à Yaoundé le 23 octobre 2024

Maurice KAMTO President National du MRC »