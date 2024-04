Cameroun : la farine de manioc continue de battre campagne

Le Ministre du Commerce, 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, a présidé ce 11 avril 2024, une réunion de concertation sur l’analyse du marché de la farine de manioc panifiable.

En 2022, le Bureau de mise à niveau des entreprises a souligné que la Russie était le premier exportateur de blé vers le Cameroun avec près de 300 000 tonnes, suivie par le Canada (144 000 tonnes), la France (117 000 tonnes) et les USA (54 000 tonnes). En effet, depuis la faillite de la Société de développement du blé (Sodéblé) en 1980, l’intégralité du blé consommé au Cameroun est importée. Ainsi, quand la guerre Russo-ukrainienne éclate, le Cameroun s’organise à développer les stratégies internes pour pallier la dépendance extérieure. Plusieurs offres ont été déposées. parmi celles-ci, le développement de la farine de patate et de manioc. D’ailleurs, en janvier 2022, la société brassicole Guinness Cameroun a révélé les résultats de son « Orijinal Challenge », un concours visant à célébrer le made in Cameroon. Le grand vainqueur de ce challenge était Ernest Claude Ewoty Ndjie, qui produit la marque de farine, faite à base d’épluchures de manioc pourtant considérées comme déchets par la plupart des ménagères.

Dans le but de poursuivre l’expansion de cette farine, le ministre du Commerce a rencontré les producteurs le 11 avril. Rencontre à laquelle ont pris part des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère du Commerce, le représentant du Ministère de l’Economie, les représentants des boulangeries de Yaoundé. Étaient également présents, les producteurs locaux de la farine de manioc, notamment la présidente du Conseil d’Administration de Socooproman Coop-Ca, 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗔𝗸𝗼𝗮 et le promoteur de la Société Pafic Sarl, 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗧𝗰𝗵𝗼𝗳𝗳𝗼.

En faisant l’état des lieux du marché, 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗧𝗰𝗵𝗼𝗳𝗳𝗼 indique qu’aujourd’hui, sa structure dispose de plus de 150 tonnes de farine de manioc stockées. En y ajoutant les quantités disponibles auprès des autres producteurs, l’on dispose d’environ 300 tonnes de farine de manioc stockées. Malgré des débuts timides, certaines boulangeries telles que DÔVV, Calafatas et Selecte ont déjà commencé à mélanger la farine de manioc avec celle de blé, saluant la qualité du résultat obtenu.