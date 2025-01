Cameroun : la grève des enseignants se poursuit

Le Syndicat des enseignants du Cameroun maintient le mot d’ordre de grève. Le gouvernement répond par le silence.

Depuis le 15 janvier dernier, certains enseignants du secondaire sont en grève. Ils observent un arrêt d’activités les lundis, mercredi et vendredis, en application du mot d’ordre de grève lancé par le Syndicat des enseignants du Cameroun. Dans certains établissements scolaires, des seigneurs de la craie, continuent de marquer leur indignation face à l’insatisfaction des revendications posées au gouvernement depuis quelques années. Mais une partie des enseignants ne suit pas le mouvement. Grève se fait avec des enseignants courageux et déterminer à braver les menaces, les intimidations et les sanctions des responsables d’établissements ainsi que de la hiérarchie en général.

Bien que tous les profs ne soient mêlés à l’opération, ceux qui s’expriment par l’arrêt des cours entendent mener l’opération jusqu’à l’atteinte des objectifs. Le Syndicat a énuméré des revendications des enseignants. Ils revendiquent en effet la tenue du forum national de l’éducation, la signature et l’application du statut spécial des enseignants, le paiement intégral de la dette due aux enseignants, l’autonomisation effective des actes de carrière.

Le Synecam a fait parvenir aux services du Premier ministre un préavis de grève en début du mois de janvier. Les responsables du mouvement ont dit leur mécontentement par rapport au non-respect des engagements pris par le gouvernement la poursuite des négociations entre les syndicats des enseignants et le gouvernement. Mais, le gouvernement n’a pas encore donné suite. La grève elle-même n’a pas d’ampleur véritable dans les campus scolaires.