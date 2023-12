Cameroun: la police appréhende un gang spécialisé dans le vol des véhicules

Ils ont été présentés à la presse par la division régionale de la police judiciaire de la région du centre le 20 décembre dernier.

Le chef de la division régionale de la police judiciaire de la région du Centre, le commissaire de police Moïse Emane Emane et son équipe viennent de présenter à la presse un gang d’hommes spécialisés dans le vol des voitures garées le long des différents axes routiers et rues de Yaoundé. S’adressant à la presse, le commissaire principal de police, a déclaré que les suspects ont été arrêtés grâce à une plainte de l’une des victimes.

Les voleurs s’étaient introduits dans la voiture de la victime qui était garée aux alentours du complexe sportif polyvalent. Il a ensuite déposé une plainte auprès de la division régionale de la police judiciaire et c’est par le biais d’une vidéo qui est devenue virale sur les médias sociaux sur des bandits armés qui s’introduisent dans une voiture garée autour du complexe sportif que ces derniers ont pu être appréhendés.

Cela a conduit à l’arrestation immédiate d’Essono Onambele Mare Landry et de Gampo Armand Firmin, âgés respectivement de 36 et 38 ans. Interrogés, ils ont déclaré qu’ils avaient l’habitude de pénétrer dans les voitures garées le long des routes de la ville et d’emporter des objets de valeur.