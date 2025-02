Cameroun : « Là pour toi » vient briser le silence des abus sexuels

L’association camerounaise s’engage à accompagner les victimes mineures de harcèlement et d’abus sexuels.

Les abus et harcèlement sexuels restent encore des sujets tabous dans nos familles. C’est pour aider les victimes à « briser le silence » que l’association « Là pour toi » a été créée. Cette association camerounaise qui met un accent sur les victimes mineures, a pour slogan « Osons en parler ! », un leitmotiv qui incarne la volonté de ses membres de briser le silence sur le sujet. Cette plateforme se donne pour objectif d’aider les victimes à faire un pas de plus vers la guérison de leurs traumatismes.

C’est une initiative de Charlotte Noëlle Fotso qui a été victime d’agression sexuelle adolescente. « J’ai subi un viol collectif par mes camarades de classe quand j’avais 13 ans. Ils m’ont drogué avant de passer à l’acte. N’étant pas sensibilisée sur ce qu’est une drogue, comment mettre les mots sur ce que j’ai vécu ? Comment dire à ma mère que j’ai été droguée si je ne sais pas ce que c’est que la drogue ? Je n’ai pas compris ce qui s’était passé. » a révélé la présidente de « Là pour toi ».

« Là pour toi » est composé d’une soixantaine de jeunes bénévoles, d’une dizaine de médecins et 05 juristes engagés pour la cause. Selon le Dr Din Ba Bello, les conséquences à la suite de ces agressions sexuelles sont physiques et mentales. Notamment la dépression, la perte de confiance en soi, des grossesses non désirées, des infections. « En Afrique on se focalise sur le physique. Si tu n’as pas mal à la tête, si tu n’as pas de fièvre alors tu n’es pas malade. Beaucoup de victimes au Cameroun n’ont pas l’occasion de parler. Les victimes n’ont pas accès à un accompagnement et ont peur de la stigmatisation. » a indiqué le Dr généraliste, Din Ba Bello

Pour entrer en contact avec les victimes, l’association a lancé le 11 février dernier, une ligne téléphonique anonyme qui répond aux numéros +237 640 37 15 05, 654 08 69 58 (Whatsapp). Une fois les cas enregistrés, ceux-ci seront mis en relation avec les professionnels de la santé mentale.

Pour son projet pilote, « Là pour toi » s’engage à offrir à chaque victime enregistrée 24 séances de thérapie individuelle pour briser le silence, 24 séances de thérapie de groupe à toutes les victimes, pour qu’ils se reconstruisent ensemble, une prise en charge médicale spécialisée en gynécologie et urologie, des frais de transport pour garantir l’accès aux soins et un accompagnement juridique personnalisé.

L’association a en projet de mettre sur pied une application de télémédecine pour les victimes mineures de harcèlement et d’abus sexuels. L’outil permettra d’atteindre le plus de victimes même en milieu rural.