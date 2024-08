Cameroun : la rentrée scolaire 2024-2025 est renvoyée

L’information est contenue dans une note publiée le 06 août 2024.

Un arrêté conjoint du ministère de l’éducation et du ministère des Enseignements secondaires fixe le calendrier de l’année scolaire 2024/2025 au Cameroun. Initialement prévu le 02 septembre, les chefs des départements ministériels suscités ont apporté une modification.

L’alinéa 2 de l’article 1 dudit arrêté stipule que « dans tous les établissements scolaires publics et privés relevant du Ministère de l’Éducation de Base et du Ministère des Enseignements Secondaires, l’année scolaire 2024/2025 commence le lundi 09 septembre 2024 à 7 heures 30 minutes et s’achève le jeudi 31 juillet 2025 à 15 heures 30 minutes ».

Il y est dit qu’au cours de cette année scolaire, les activités d’enseignement/ apprentissage seront organisées en présentiel et / ou à distance.

Concrètement, les activités d’enseignement/apprentissage en présentiel, concernent celles organisées au sein des écoles, des collèges et lycées à l’intention des apprenants d’un niveau pédagogique homogène ou hétérogène, selon les cas.