Cameroun : le chèque santé s’étend dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest

C’est la prochaine étape de la phase 1 de la mise en œuvre de la Couverture santé universelle, une initiative lancée en avril 2023 et qui fait déjà ses preuves.

L’amélioration des indicateurs de santé de la femme enceinte et de l’enfant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est l’objectif visé par cet extension. Cette couche de la population des deux régions est sur le point de bénéficier des avantages offerts par la CSU. L’initiative a pour a pour objectif la prévention, la promotion et le traitement des maladies comme la tuberculose, le VIH/SIDA ou encore l’insuffisance rénale. Sa cible est constituée des enfants de zéro à cinq ans, les femmes enceintes et certaines personnes de tout âges. Selon le ministère de la Santé publique, cette extension portera la couverture nationale de 50% à 70% en attendant couvrir tout le territoire national dans les prochaines années.

Depuis le lancement du projet le 12 avril 2023, des évolutions sont observées au titre de la prévention. 3 765 078 personnes ont été pré-enrôlées, 2 976 156 personnes ont été enrôlées. Des milliers d’enfants, nouveau-nés et femmes enceintes ont reçu des vaccins, des déparasitants (mébendazole), et la TPI pour les femmes enceintes. Au plan curatif, 642 090 enfants ont bénéficié des consultations gratuites ; 364 324 enfants de 0 à 5 ans ont bénéficié du traitement gratuit contre le paludisme simple et grave ; 346 395 femmes enceintes ont fait leur CPN jusqu’à l’accouchement au prix de 6 000 francs CFA ; 140 416 accouchements ont été réalisés gratuitement, dont 7 066 césariennes ; 57 384 séances de dialyse ont été réalisées. L’acquisition et l’installation en cours de 18 centrales de production d’oxygène est aussi l’une des réalisations du projet.

Le ministre de la Santé publique a présenté ces avancées le lundi 05 août 2024 au cours d’une conférence de presse à Yaoundé. Manaouda Malachie a précisé que cette évolution est possible grâce aux efforts du gouvernement et appelle à la mobilisation de tous pour une adhésion massive à la Couverture santé universelle.