Cameroun : le conseiller municipal Mathias Che Bang abattu dans le Nord-Ouest

La victime a succombé aux violences attribuées aux séparatistes qui sévissent dans la région.

Mathias Che Bang, conseiller municipal dans la commune de Zhoa dans le département de la Mentchum, région du Nord-Ouest, a été abattu le mercredi 05 juin 2024. Son assassinat est attribué à une quinzaine d’hommes armés, des séparatistes selon des témoignages recueillis par des médias.

Des assaillants ont attaqué au niveau de la forêt de Ngoh, des personnes se déplaçant à motos dont ce conseiller municipal. Mathias Che était à l’arrière d’un mototaxi en direction de Bamenda capitale régionale du Nord-Ouest. D’autres personnes, des voyageurs et conducteurs de motos, ont été dépouillées de leurs biens par des mêmes personnes armées.

Cet acte de violence s’ajoute à la série noire observée au cours du mois de mai et au début du mois de juin dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Plusieurs personnes, des agents de l’Etat en particulier, ont été tuées dans différentes attaques dont certaines restent non revendiquées. Au regard du mode opératoire, plusieurs individus et organisations attribuent la plupart de ces actes aux milices séparatistes qui s’opposent à l’armée dans ces deux régions depuis 2016.