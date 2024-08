Cameroun : le directeur de Nsia Vie Assurances est mort

Hugues Olivier Bagneki a succombé à un malaise lors d’une marche sportive ce dimanche 18 août 2024.

Âgé de 45 ans, Hugues Olivier Bagneki, Directeur Général de Nsia Vie Assurances Cameroun est mort. Selon les informations, l’homme a succombé à un malaise lors d’une marche sportive hier dimanche, 18 août 2024.

Hugues Olivier Bagneki avait une longue expérience dans le domaine des Assurances et des Finances. Avant de rejoindre Nsia Vie Assurances, il a exercé en tant que Directeur Commercial et Marketing pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale de Coface Services West Africa à Douala. Il a également été nommé Directeur Général de cette même structure, une fonction qu’il a occupée avec succès.

En tant que Directeur Général adjoint de Nsia Vie Assurances Cameroun, Hugues avait déjà fait ses preuves en matière de leadership et de vision stratégique. Le 20 mars 2024, il a été nommé à la direction générale, à un moment où l’entreprise cherchait à se renforcer sur le marché camerounais.