Cameroun : le Feicom a financé 267 projets en 2023 à plus de 41 milliards FCFA

Le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) a mis exactement 41 233 526 451 FCFA dans les projets des CTD au cours de l’année passée.

Au cours de l’année 2023, le FEICOM a accordé 267 financements pour un montant total de 41 233 526 451 FCFA aux Communes, syndicats de Communes, associations de Communes, Communautés urbaines Régions pour la réalisation de leurs projets.

Entre autres on peut citer le financement de 15 milliards FCFA qui avait été approuvé au cours de deux sessions organisées les 19 et 20 juillet 2023 à Yaoundé. Les fonds devaient servir à financer des projets dans 62 municipalités et quatre régions du Cameroun.

Dans le détail, la banque des collectivités territoriales décentralisées (CTD) du Cameroun a validé des financements d’un montant de 11,2 milliards de FCFA en faveur des municipalites, contre 3,8 milliards de FCFA pour les régions de l’Adamaoua, du Nord, du Nord-Ouest et de l’Ouest. « Les nouveaux financements accordés par ces deux instances couvrent les 10 régions de notre pays et portent à 24 milliards de FCFA le montant des appuis du Feicom aux communes et aux régions depuis le début de l’exercice en cours », précise la banque des CTD dans un communiqué signé le 20 juillet 2023 par Philippe Camille Akoa, son directeur général.

Autre projet, en aout 2023, le « FEICOM a octroyé un financement de près d’un milliard de francs CFA, pour le projet de construction et d’équipement d’infrastructures socio-éducatives dans certains établissements secondaires de la Région de l’Adamaoua, lors de la 2ième session du Comité des Concours Financiers en faveur des Régions (CCFF-R) ».

Selon le Feicom, cette réalisation répond au Décret N°2018/635 du 31 octobre 2018 portant réorganisation du FEICOM qui consacre les Régions, deuxième échelon de Collectivités Territoriales Décentralisées, comme clients de l’Institution.

Toujours en 2023, le Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunal (Feicom) a octroyé une enveloppe de 1,932 milliard de Fcfa au Programme d’appui au développement de la filière bambou au sein des Collectivités territoriales décentralisées (Padefib-CTD).

Ce programme visait à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la gestion durable de l’environnement à travers le développement des chaînes de valeur du bambou. Une enveloppe de 1 932 176 400 FCFA pour son opérationnalisation a ainsi été mobilisée.

Pour mémoire, le Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunale, communément appelé FEICOM, est une institution financière au service des collectivités locales au Cameroun. Il joue un rôle crucial dans le financement et le soutien au développement des communes en fournissant des ressources financières et techniques pour la réalisation de projets d’infrastructures et de services publics essentiels.