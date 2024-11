Cameroun: le GFAC organise la 1er édition de la conférence internationale sur l’inclusion économique et politique des femmes

C’était au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée, le 05 novembre 2024 à son siège, à Yaoundé.

Autonomiser les femmes sur le plan économique et politique est la grande motivation du Groupement des femmes d’affaires du Cameroun (GFAC). C’est dans cette logique que l’organisation fondée par Françoise Fogning s’est réunies. Parrainée par le ministère des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat (MINMEESA), la cérémonie a connu la présence des femmes d’affaires venues des 4 aires géographique du Cameroun.

Pour le représentant personnel du Ministre des PME, à savoir le Conseiller Technique N°1, le GFAC, est une plateforme d’échange entre et de collaboration pour un Cameroun émergent. Ce regroupement permettra à l’économie Cameroun de réaliser ses objectifs d’émergence à l’horizon 2035.

Pour la Présidente du GFAC, cette conférence permettra aux femmes de relever les défis de la SND30 et les ODD, qui certainement permettra au Cameroun de booster son économie.