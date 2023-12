Cameroun : le gouvernement annonce l’examen d’aptitude au stage d’avocat après 10 ans de silence

Les épreuves de la session 2024 se dérouleront le 23 mars 2024 au centre unique de Yaoundé. Les dossiers de candidatures sont attendus en deux exemplaires jusqu’au 08 février 2024.

Les Camerounais voulant faire carrière en qualité d’avocat ont une opportunité de se rapprocher de leur objectif. Le ministre de la Justice Garde des Sceaux vient de publier un arrêté fixant les conditions d’organisation, la date et le centre de l’examen d’aptitude au stage d’avocat, session 2024. Selon ce texte, les Camerounais désireux de faire acte de candidature doivent être titulaires d’une licence en Droit ou d’un diplôme reconnu équivalent. Ils doivent être âgé de 21 ans au moins à la date de l’examen.

Cet examen compte deux épreuves écrites et une épreuve orale. Les épreuves écrites prévues le 23 mars 2024 à Yaoundé comprennent un commentaire de jugement ou d’arrêt ou une étude de cas. Ce commentaire portera sur le droit patrimonial de la famille ; la procédure civile ; le droit pénal et la procédure pénale ; les voies d’exécution ; le droit social ; le droit administratif. L’épreuve orale quant à elle se déroulera après la publication des admissibilités. Elle consistera en un entretien de 15 minutes avec le jury.

Pour l’organisation, l’arrêté ministériel institue une commission d’examen d’aptitude au stage d’avocat. Elle se compose d’un jury coiffé par un président, le Bâtonnier de l’Ordre national des avocats, et de six membres. Cette commission comprend aussi un secrétariat conduit par un responsable et composé de deux membres. Les différents membres du jury et du secrétariat seront nommés par arrêté du ministre en charge de la Justice.

L’organisation de cet examen arrive quelque temps après la détresse exprimée d’au moins 443 étudiants camerounais au Rwanda. Voulant présenter l’examen d’aptitude au stage d’avocat, ils se sont heurtés à l’exigence des autorités rwandaise imposant la présentation des originaux de leurs diplômes. Or, ces jeunes disposaient que des relevés de notes, des attestations de réussite ou encore des attestations de non-délivrance des diplômes. Nombreux s’y trouvent en raison de la suspension de cet examen au pays depuis la dernière session tenue en 2014.