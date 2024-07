Cameroun : le gouvernement modifie la date d’expiration de la carte nationale d’identité

Il s’agit de l’une des réformes majeures concernant la délivrance des cartes nationales d’identité. La validité désormais ne sera plus de 10 ans.

La carte nationale d’identité ne sera plus valable pendant 10 ans. Les Camerounais peuvent désormais conserver leur carte nationale d’identité pendant plus de 10 ans. 15 ans exactement. C’est ce que dit le ministère des Finances à propos des nouvelles cartes produites dans le pays et souligne : « Elle répond aux normes internationales de sécurité les plus strictes. Cela signifie qu’elle offre une meilleure protection contre la fraude et la contrefaçon, garantissant ainsi une plus grande sécurité aux citoyens ».

Outre cette réforme de la durée de validité, le délai de fabrication de la CNI ne sera plus que de 48 heures, mais son prix a augmenté. Les citoyens doivent désormais payer 10 000 francs CFA pour le timbre et non plus 2 800 francs CFA. Ce montant comprend le coût de production, l’extrait de casier judiciaire et la légalisation de l’acte de naissance.