Cameroun : le gouvernement saisit 25 320 litres de carburants illicites à Douala

Le ministère de l’Eau et de l’Energie a fait cette annonce le 05 août 2024.

Alors que le Cameroun est en plein dans l’actualité des corrompus de l’affaire Glencore, d’autres problèmes liés aux hydrocarbures surgissent.

Selon le ministère de l’Eau et de l’énergie, le jeudi 31 juillet 2024 aux aurores, les brigadiers de ce département ministériel accompagnés des Forces de défense et de sécurité ont assiégé Youpwè au camp Chinois, pour découvrir un important stock de cubitenaires contenant des produits pétroliers stockés de manière illicite.

C ‘est sur instructions de Gaston Éloundou Essomba, patron de ce département que cette action dénommée Opération Ponctuelle d’Urgence (OPU) a été menée dans la ville de Douala du 31 juillet au 01er août 2024.

« L’objectif du MINEE est clair et réaffirmé : La tolérance zéro doit être de mise et il s’agit de traquer les contrebandiers jusqu’à leur dernier retranchement, afin de tordre le cou à ce fléau au vu des désastres que cette activité cause aussi bien à l’économie nationale ainsi qu’aux familles », communique le Minee.

Cette mission a donc permis de saisir 24000 litres de gasoil stockés de manière illicite. La mission s’est poursuivie dans les artères de la ville de Douala. Finalement, cette opération a permis de saisir 25320 litres tous produits confondus dont 24200 litres gasoil et 1120 litres de super et acheminés à la SCDP pour la suite de la procédure.