Cameroun : le gouvernement vante encore son cacao

Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a clôturé la 32e session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC).

Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce a saisi l’opportunité de la 32è session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC) pour évaluer les avancées et les défis auxquels font face les filières cacao et café au Cameroun.

Selon le membre du gouvernement le Cameroun est désormais reconnu pour la qualité de son cacao. « Nul n’aurait parié le premier kopeck que le cacao du Cameroun pouvait à la date de ce jour se situer sur le sommet du monde ».

Le ministre du commerce a égrené le chapelet de préoccupation dans ce domaine. Entre autres : la transparence des transactions et la solidarité entre les acteurs.

Aussi, le membre du gouvernement n’a pas hésité à pointer du doigt certaines pratiques frauduleuses, citant des chiffres d’exportation vers le Nigeria largement sous-estimés – 700 tonnes déclarées contre 70 000 tonnes réelles. Un écart qui illustre l’ampleur du commerce informel et ses conséquences sur l’ensemble de la filière.

Il a par ailleurs appelé à une réflexion globale sur la rémunération des producteurs et les prix à l’export. Une démarche qui s’inscrit dans un contexte international de plus en plus exigeant, notamment avec l’entrée en vigueur prochaine du règlement européen sur la déforestation importée.

Pour le ministre cette démarche doit consolider sa position sur le marché mondial, fruit d’efforts de longue haleine sur la qualité. De l’autre, elle fait face à des défis structurels internes et à des pressions externes croissantes en matière de durabilité et de traçabilité.