Cameroun : le groupe Bocom rachète l’hôtel Ibis

Le groupe du camerounais Dieudonné Bougne a agrandi son portefeuille en acquérant la filiale locale de l’hôtelier français Ibis.

Le groupe Bocom de Dieudonné Bougne a finalisé l’acquisition de l’hôtel Ibis de Douala. L’hôtel haut de gamme était précédemment détenu par le groupe qatari Kasada Capital Management, qui détenait l’établissement depuis trois ans.

Stratégiquement situé à proximité du port et de l’aéroport de Douala, l’hôtel Ibis, classé 3 étoiles, dispose de 160 chambres réparties sur 8 étages. Au cours des dernières années, il a fait l’objet d’importants travaux de rénovation visant à améliorer le confort et l’expérience client. Si les détails financiers de l’acquisition n’ont pas été communiqués, il a été confirmé que le groupe Bocom a obtenu le maintien de la marque Ibis pour une durée indéterminée.

Ibis de Douala appartient à la chaîne hôtelière internationale Ibis, détenue par le groupe Accor et créée en 1974. L’acquisition de cet hôtel par le groupe Bocom s’inscrit dans une stratégie d’expansion visant à diversifier ses investissements. Le groupe Bocom, principalement reconnu pour ses activités dans le secteur pétrolier, affiche ainsi une volonté de s’implanter dans d’autres secteurs économiques.

Plus connu dans le recyclage des déchets, la vente des produits pétroliers et l’exploitation des mines, Dieudonné Bougne a de plus en plus une expérience dans la gestion des activités touristiques car il possède plusieurs espaces de loisirs, des restaurants et des hôtels de luxes au Cameroun.