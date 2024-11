Cameroun : le maire de Mbalmayo rejette les accusations portées contre Clément Atangana

Dieudonné Zang Mba explique sur Naja TV que le président du Conseil constitutionnel n’a participé ni à la conception ni à la signature de la motion de soutien au président Paul Biya.

Après l’assistance du président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, à l’Assemblée générale de l’Association pour le développement économique, social et culturel du Nyong et So’o, deux camps s’affrontent. Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun attaque Clément Atangana en justice. L’Adenso clarifie les faits. Les conseils du magistrat exigent la publication des droits de réponse sur Cameroon Tribune et à Equinoxe TV. Le président de l’Assemblée générale de l’association accusée d’afficher les opinions politiques défend son ancien président.

Selon le maire de Mbalmayo, l’association est apolitique et vise le développement du Nyong et So’o. En dehors des militants du RDPC qui ont pris part à l’assemblée générale, ceux du MRC, de l’UPC y étaient présents. Ce que le président du MRC n’entend pas agréer. Maurice Kamto soutient que l’Adenso a affiché ses opinions politiques en soutenant Paul Biya. Par ailleurs, personne n’a vu le président Clément Atangana ni à la conception ni à la signature de la motion de soutien. « C’est le président élu Fouda et moi-même (Dieudonné Zang Mba, Ndlr) qui avons signé cette motion ».

Pour compléter sa position, le maire RDPC de Mbalmayo soutient que la réunion de l’Association s’est tenue à la maison du parti parce que la ville n’a pas de salles. Pour le maire, tous ses camarades de la même formation politique qui ont été nommés membres du Conseil constitutionnel ont démissionné du parti. Par conséquent, la plainte déposée par le MRC contre trois membres du Conseil constitutionnel dont le président Clément Atangana ne pourra pas prospérer. L’homme politique demande à Clément Atangana de vaquer à ses occupations.