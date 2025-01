Cameroun : le maire de Yaoundé interdit la vente des marchandises dans certaines zones

Luc Messi Atangana donne jusqu’au 20 janvier 2025 pour que les commerçants et vendeurs se conforment à sa décision.

La nouvelle concerne les commerçants, vendeurs à la sauvette et le public. A compter du 20 janvier, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, interdit la vente des marchandises dans les brouettes, les porte-tout, les étals portables dans certaines zones de la capitale. Les zones citées par le patron de la communauté urbaine de Yaoundé sont Mokolo, quartier Messa, Elig Effa, Village des jeunes à Etetak, Carrefour MEEC, Carrefour Nkolbisson, Marché central, Marché Etoudi, Marché Ekounou, Marché Nsam (route principale), terminus Mimboman, Mimboman Sapeur, Emombo paroisse, Marché Essos.

Cette mesure vise à libérer les trottoirs, les rues, les autres emprises de la voie publique dans la ville de Yaoundé. Souvent occupés par les commerçants et vendeurs, ces espaces réservés à la circulation des véhicules et piétons sont encombrés. Ce qui cause l’impossibilité de circuler, les embouteillages et favorise les actes d’insécurité dans certaines de ces zones.

Par cette interdiction formelle, le maire de la ville va en guerre contre le désordre urbain en demandant par conséquent aux vendeurs et commerçants d’occuper des espaces aménagés dédiés au commerce. Cependant, parmi les vendeurs et commerçants, il y en a qui se plaignent à cause de leur incapacité financière de payer pour la location d’un espace aménagé. D’autres par contre continuent d’accuser les autorités municipales en raison du fait que des espaces aménagés sont en nombre insuffisant.