Cameroun : le ministère des Postes annonce des initiatives pour renforcer la qualité des télécommunications

Lors d’une conférence de presse tenue le 11 octobre 2024, la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng, a exposé les mesures mises en place pour améliorer la qualité des services de télécommunications au Cameroun.

Cette initiative, souligne-t-elle, fait suite à des plaintes croissantes des utilisateurs concernant les interruptions de réseau et la lenteur des connexions Internet. Au cours de sa mission les 10 et 11 octobre, la ministre a rencontré les principaux opérateurs du secteur, dont CAMTEL. Elle a rappelé que des actions avaient déjà été engagées, notamment un remboursement automatique du crédit de données non utilisé lors d’indisponibilités réseau et l’instauration d’un outil comparatif pour aider les consommateurs à évaluer les performances des différents opérateurs.

Pour renforcer ces mesures, Minette Libom Li Likeng a demandé à l’Agence de régulation des télécommunications (ART) de produire un rapport détaillé sur les actions des opérateurs visant à améliorer la qualité des services. Ce rapport devra faire le point sur l’état de mise en œuvre des recommandations formulées lors de la consultation du 27 avril 2022. De plus, elle a demandé aux opérateurs de soumettre un rapport complet sur la mise en œuvre des mesures issues des consultations d’avril 2023, ainsi que sur les engagements pris lors de l’atelier sur la qualité de service en décembre 2022. À cette occasion, les opérateurs avaient annoncé des investissements d’environ 156 milliards FCFA en 2023 pour élargir la couverture et améliorer la qualité du service.

Cependant, les difficultés persistent. La ministre a mis en avant des problèmes structurels, notamment l’insuffisance de l’approvisionnement en électricité et des difficultés logistiques pour l’approvisionnement en carburant, qui impactent gravement les opérations. Elle a également souligné une augmentation préoccupante des actes de vandalisme visant les infrastructures, en particulier la fibre optique, ce qui perturbe gravement la continuité des services.

De son côté, la directrice générale de CAMTEL, Judith Yah Sunday a reconnu les retards dans la fourniture de services d’interconnexion et a promis des améliorations dans la gestion des infrastructures. Elle a également indiqué que CAMTEL intensifie sa collaboration avec les autorités pour protéger ses installations stratégiques contre le vandalisme et traduire en justice les auteurs de ces actes.

Les deux ont appelé à des efforts concertés pour relever les défis actuels et améliorer la qualité des services offerts aux consommateurs. Un suivi de l’application de ces directives est prévu à la fin du mois, avec une attention particulière sur le respect des engagements par les opérateurs.

D’après les différentes parties, ces initiatives visent non seulement à restaurer la confiance des consommateurs mais aussi à soutenir le développement de l’économie numérique.