Cameroun : le ministre de la Santé publique Manaouda Malachie exhorte les professionnels de la santé à plus d’efficacité

Le ministre de la Santé publique (Minsanté) remercie les soldats de la santé pour le travail abattu en 2023 et les exhorte à plus d’efficacité en 2024.

Bilan et perspectives, voilà ce qui ressort de la lettre du ministre de la Santé publique adressée aux professionnels et aux partenaires du secteur de la santé. Dans cette correspondance, Manaouda Malachie exprime sa satisfaction et sa gratitude à l’endroit des destinataires pour des défis relevés en 2023. Le patron de la santé leur prescrit des exigences en vue de l’atteinte des objectifs de l’année 2024.

En effet, en regardant dans le rétroviseur, le Minsanté dit avoir travaillé avec « plaisir » avec ces soldats pour améliorer les conditions d’accueil des usagers. Aussi pour la dispensation des soins de qualité. Il les remercie pour leur « professionnalisme », leur « esprit de sacrifice », leur « disponibilité » et leurs « sollicitudes permanentes », des qualités qui ont permis d’améliorer le système de santé, selon le ministre.

Par ailleurs, dans la même lettre, le ministre engage ses troupes à fournir plus d’efforts pour améliorer les performances. « Vous devez donc être résilients, présents à vos postes de travail, efficace dans l’accueil, l’administration des soins et le suivi des malades, agir en tout temps en conformité avec l’éthique et la déontologie (…) », insiste le membre du gouvernement.

Il appelle aussi pour cela l’encadrement de l’Ordre national des médecins du Cameroun. Manaouda Malachie rassure que le gouvernement veille à l’amélioration des conditions de travail et prendra en compte leurs attentes. Mais, à en croire le ministre, tout a été rose dans le système de santé au Cameroun en 2023. Le membre du gouvernement aurait fait exprès de taire les flops observés dans les formations sanitaires et à l’Ordre national des médecins au cours de l’année qui vient de s’achever.