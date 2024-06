Cameroun : le ministre de la Santé réactive le système de prévention contre le Covid-19

Malachie Manaouda alerte sur une éventuelle flambée des cas de Covid-19 au Cameroun au regard de la situation dans certains pays en Occident et en Afrique.

Le coronavirus refait surface. Dans certains pays en occident et en Afrique, des personnes ont été testées positives à la maladie. Au Sénégal, il y a quelques jours, le dispositif de veille sanitaire a permis de détecter 78 cas positifs sur 124 tests effectués au retour des pèlerins du Hadj à l’aéroport international de Dakar. Pour prévenir la résurgence des cas positifs au Cameroun, le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda dit avoir pris certaines mesures.

Elles vont du remplissage effectif des fiches d’identification de tous les voyageurs au débarquement dans des aéroports internationaux, au dépistage systématique des cas suspects et au dépistage volontaire des voyageurs dont ceux revenant du Hadj. Ces mesures passent aussi par le testing systématique des cas suspects et la prise en charge gratuite des cas suspects. Le ministre appelle aussi la population à la vigilance et à renouer avec le respect des mesures barrières. Le port systématique du masque en cas de symptômes de la grippe, le respect de la distanciation sociale, l’hygiène des mains, la désinfection régulière des espaces communs sont aussi parmi les mesures à observer.

Ces dispositions du ministre arrivent dans un contexte où la population a mis de côté le respect des mesures barrières. Quelques personnes dans des cas rares portent encore le masque de protection à l’intérieur ou à l’extérieur des formations sanitaires et autres espaces ouverts. Dans la plupart des espaces publics, le dispositif de désinfection n’existe plus. Le Covid-19 qui s’est déclenché en 2019 a fait le tour du monde faisant des morts par millions. Classé pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, l’institution sanitaire mondiale a déclaré en juin 2023 que la maladie ne constituait plus une urgence de santé publique.