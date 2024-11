Cameroun : le ministre Pauline Nalova Lyonga s’étonne des déclarations du maire de Ngoumou

Dans une correspondance adressée à l’élu local, le ministre des Enseignements secondaires démontre que la décentralisation est effective dans les enseignements secondaires.

Dans sa lettre, le ministre Pauline Nalova Lyonga se dit étonnée de voir un élu arborer l’écharpe tricolore pour « propager gratuitement des informations erronées ». Le membre du gouvernement rappelle au maire de Ngoumou, Jean-Baptiste Martin Amvouna Atemengue, que « les dépenses de personnel représentent 87% des 539,142 milliards de FCFA de l’exercice 2024 ». De plus, les crédits incompressibles délégués aux 2 920 établissements scolaires, l’appui aux établissements privés et les projets en cours n’ont pas permis à l’Etat d’allouer plus de 2,6 milliards aux compétences transférées aux régions. « Les conseils régionaux vous ont probablement confirmé que ces dotations leur ont été transférées ».

En plus, selon le ministre, les conseils régionaux ont reçu un milliard de francs CFA destiné à réhabiliter les établissements scolaires sinistrés. Ces explications répondent aux interpellations du maire sur la gestion du budget et le transfert effectif des montants destinés à la réhabilitation des établissements scolaires. Le magistrat municipal s’est demandé ce que le ministre débloque sur les 550 milliards du budget par an en faveur des conseils régionaux.

Sur l’échec total du système éducatif marqué par le taux de réussite de 00% au BAC au Lycée d’Otele, le ministre dit compter sur le leadership du maire. Pour qu’avec les parents d’élèves, il travaille à remonter le taux de réussite aux examens officiels. Les actions recommandées à propos sont « la possession des manuels scolaires par les apprenants, la lutte contre la consommation de drogues, la violence, l’indiscipline et l’incivisme ». Concernant la poussière dénoncée au lycée par le maire, le ministre considère que l’élu local protège et encourage l’incivisme et l’indiscipline des jeunes de sa circonscription.

Pour rappel, le maire de Ngoumou, au cours d’une prise de parole le 13 novembre dernier au Lycée d’Otélé, a interpellé le ministre des enseignements secondaires sur certains points. C’était à l’occasion de la remise des dons par le sénateur Laurent Nkodo. La vidéo de cette prise de parole est devenue virale sur les réseaux sociaux.