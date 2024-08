Cameroun : le mouvement sportif rend un dernier hommage à Issa Hayatou ancien président de la CAF

L’ancien président de la Confédération africaine de football (Caf) est inhumé ce vendredi à Garoua en présence du représentant du chef de l’Etat et des dirigeants des instances africaines et mondiales de football.

Décédé le 8 août dernier en France, le prince Issa Hayatou va reposer auprès des ancêtres dès ce vendredi 16 août 2024. La cérémonie d’adieu à l’ancien président de la Fédération camerounaise de football, ancien président de la CAF, ancien président par intérim de la Fédération internationale de football association (Fifa) a lieu ce jour à Garoua. La dépouille qui a foulé le sol camerounais par l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen le 15 août est en route pour la capitale régionale du Nord. Au domicile du défunt au quartier du Lac à Yaoundé cette nuit, plusieurs personnalités ont assisté au recueillement. Pour rendre un dernier hommage au sportif et au dirigeant des organisations sportives nationales, africaines et mondiales, des personnalités politiques et dirigeants sportifs font le déplacement pour le Septentrion.

Le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, représente le chef de l’Etat Paul Biya aux obsèques. Le membre du gouvernement sera assisté par Jean Antoine Avang, attaché au Cabinet civil de la présidence de la République. Outre le représentant du chef de l’Etat, le président de la Fifa est au Cameroun pour assister aux obsèques. Gianni Infantino va rendre un ultime hommage à celui qui a assuré l’intérim à la tête de la Fifa de 2015 à 2016 avant son élection. Le président de la Caf, Patrice Motsepe, l’ancien président et successeur d’Issa Hayatou à la Caf, Ahmad Ahmad sont aussi en terre camerounaise. Constant Omari Selemani, membre du conseil de la Fifa, Souleymane Waberi, vice-président de la Caf, sont entre autres personnalités présentes au Cameroun pour la dernière messe sportive de Issa Hayatou.

Décédé le 08 à l’hôpital américain de Paris à 77 ans, le président du conseil d’administration de l’Académie national de football aura marqué l’Afrique par tes actions en faveur du développement du football continental. Son parcours élogieux depuis le statut d’athlète jusqu’à celui de dirigeant du football fait de lui un modèle pour la jeune génération.