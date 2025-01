Cameroun : le MRC a besoin de plus de 6 milliards de F pour la campagne présidentielle

Le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto, a dévoilé le budget estimatif le 30 janvier 2025 au cours d’une conférence de presse.

A six mois de la convocation du corps électoral en vue de l’élection du président de la république, le Mouvement pour le Renaissance du Cameroun rend public le montant du budget de campagne. Ledit budget prévisionnel s’élève à 6 169 682 000 francs CFA. L’enveloppe sera destinée à financer les actions de séduction de l’électorat que le parti politique mènera au cours du processus électoral. La formation politique compte présenter le candidat Maurice Kamto. Elle développe ainsi des stratégies pour le positionner et remporter le scrutin. D’où l’adoption du budget par les membres du Conseil national du parti.

Les fonds seront mobilisés de deux manières. D’une part, ils viendront du parti lui-même. A cet effet, tous les responsables, cadres et militants de base des circonscriptions et unités nationales et de la diaspora du parti vont contribuer selon les taux fixés. D’autre part, le parti tend la main aux citoyens camerounais n’étant pas militants du MRC dans le respect de la loi. La loi permettant aux partis politiques de faire participer les citoyens dans la mobilisation des fonds destinés à l’expression du suffrage.

Pour faciliter la collecte des fonds, le parti met en place deux mécanismes. Les contributeurs peuvent déposer leurs contributions dans l’un des comptes ouverts dans l’une des trois banques choisies. En dehors des banques, les contributeurs peuvent aussi faire des dépôts dans les comptes mobiles ouverts auprès des opérateurs de téléphonie mobile.

Par ailleurs, Maurice Kamto assure une fois de plus qu’il sera candidat à la présidentielle de 2025 même si le MRC n’a pas d’élu. La loi précisant que tout mandat impératif est nul, il peut se présenter en remplissant le critère si un élu démissionne d’un autre parti au profit du MRC. Ou encore il peut réunir les 300 signatures requises par le code électoral. Tout comme il peut se présenter sous la bannière d’un autre parti politique.