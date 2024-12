Cameroun : le nouveau port de pêche de Youpwe a coûté environ 7 milliards de F

L’infrastructure inaugurée le 27 décembre par le Premier ministre Joseph Dion Ngute a bénéficié du financement du Japon.

Le nouveau débarcadère et le marché aux poissons de Youpwe reçoit l’onction du président de la République Paul Biya par l’entremise du Premier ministre Joseph Dion Ngute le 27 décembre 2024. L’infrastructure bâtie sur une superficie de 6100 m2 se compose d’un quai de débarquement pouvant accueillir une trentaine de pirogues au même moment et d’un marché de poissons constitué d’un flux de poisson frais et d’un flux de poisson fumé. Le projet a bénéficié d’un accord de financement signé le 12 décembre 2017 par l’ambassadeur du Japon au Cameroun et le ministre camerounais de l’Economie d’alors, Louis Paul Motaze.

L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a assuré son financement global avec un don de 6,6 milliards de FCFA non remboursable. La construction de cette infrastructure vise à améliorer les conditions de travail et de vie des pêcheurs en augmentant de 40% leur revenus, à booster la vente du poisson dans la ville de Douala en diminuant les pertes post-capture de 60%. Le nouveau débarcadère de Youpwe, principal marché de poissons de la capitale économique, est situé dans l’arrondissement de Douala 1er. Il va aussi faciliter les déplacements vers les îles Manoca et Cap Cameroun, tout comme il permet la création d’environ 1 500 emplois.

Il comprend un entrepôt frigorifique de 5 000m2, une unité de production de glace de 50 tonnes par jour ; un système d’épuration des eaux révolutionnaire ; un laboratoire de contrôle qualité certifié ISO ; une zone de restauration panoramique ; un parking sécurisé de 200 places ; des bureaux administratifs.

Pour son inauguration, le Premier ministre, Joseph Dion Ngute est arrivé à Douala le 26 décembre. Les autorités de la région et de la ville l’ont accueilli à la descente d’avion. Le chef du gouvernement préside la cérémonie d’inauguration au nom du président de la République Paul Biya. Avant l’inauguration, le débarcadère et le marché aux poissons de Youpwe étaient déjà en activité. La réalisation du projet est achevée depuis le 15 décembre 2022. Son inauguration officielle annoncée pour avril 2024 a avorté. En raison de la cérémonie d’inauguration du 27 décembre, le maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Ndine, a suspendu les activités du débarcadère et du marchés aux poissons pour cette journée. Elles ont repris le samedi 28 décembre.