Cameroun : le Port de Douala octroie 2 milliards FCFA à ses clients fidèles

Le Port Autonome de Douala (PAD) a accordé une somme de 2 milliards de FCFA sous forme de ristournes aux acteurs méritants. La distinction a eu lieu le 28 juin 2024. A l’occasion, 104 armateurs, importateurs et exportateurs ont reçu des ristournes pour leur contribution significative à l’essor du trafic portuaire à Douala-Bonaberi en 2023.

Le Port de Douala souligne que, parmi les armateurs, Maersk Line Agency Cameroon SA s’est démarqué en recevant la plus importante récompense, s’élevant à 273 995 689 FCFA. Du côté des importateurs, la société Congelcam (Congelé du Cameroun S.A) a été en tête avec une ristourne de 149 497 188 FCFA. Quant aux exportateurs, la Société de Développement du Coton (Sodecoton) a été gratifiée d’une somme de 63 955 999 FCFA.

« Cette démarche souligne l’engagement du PAD à établir des partenariats solides avec ses clients et à les soutenir dans leur expansion. Cette initiative vise à encourager la performance et à favoriser le développement du trafic maritime au sein du port de Douala-Bonaberi, une plateforme économique clé pour le Cameroun et la région environnante », explique le PAD.