Cameroun : le port de Douala reçoit deux nouvelles vedettes

Avec leur coque en Fiberglass Reinforced Plastic, leur cabine de commande Boat With Hardtop pouvant embarquer 6 à 7 personne, des défenses en Rubber Fender D Type, elles ont chacune une longueur hors tout de 8,29 m et une largeur moyenne de 2,5 m. Avec un tirant à 0,5 m et un tonnage en déplacement de 2,5 t de capacité chacune, ces embarcations viennent enrichir le parc d’engins nautiques du PAD. Elles sont rapides et adaptées aux eaux du Port de Douala-Bonabéri qui s’étend désormais jusque sur les eaux de la Dibamba et plus tard vers l’île de Manoka. Leur acquisition se situe en droite ligne de la politique de rénovation, de modernisation et de développement que la Direction Générale du PAD implémente depuis 2016.