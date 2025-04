Cameroun : le président Paul Biya félicite Brice Clotaire Oligui Nguema pour son élection

Le chef de l’Etat camerounais a adressé un message de félicitation au candidat élu au premier tour de l’élection présidentielle gabonaise.

Après la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 12 avril 2025, le président de la République du Cameroun adresse un message de félicitation, Brice Clotaire Oligui Nguema, déclaré vainqueur avec 90,35% de suffrages exprimés. « J’ai le plaisir, suite à votre élection à la magistrature suprême de votre pays, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J’y joins mes vœux de succès dans l’exercice de vos hautes fonctions ».

En attendant la confirmation des résultats proclamés par le ministre de l’Intérieur et des Droits de l’homme, le président Paul Biya assure « sa disponibilité » et celle de son « gouvernement à œuvrer à la promotion continue des excellentes relations d’amitié et de coopération entre le Cameroun et le Gabon ». Des relations qui ont conduit Brice Clotaire Oligui Nguema au Cameroun le mercredi 06 décembre 2023, deux jours après sa prestation de serment comme président de Transition du Gabon.

Il est venu sur invitation du président camerounais et a saisi l’occasion pour rencontrer le peuple gabonais installé au Cameroun. Le général Oligui Nguema venait d’entamer la période de Transition débouchant sur le retour à l’ordre démocratique au Gabon à la suite de l’éviction d’Ali Bongo du fauteuil présidentiel le 30 août 2023. Une démarche anticonstitutionnelle que le Cameroun, par la voix de son président, avait dénoncé en appelant au retour à l’ordre constitutionnel. Les deux hommes d’Etat ont alors échangé à ce sujet et sur des sujets d’intérêt commun, en particulier la stabilité de la sous-région.

Le Cameroun et le Gabon partagent une frontière longue de 298 km. Les deux pays voisins sont membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. Ils appartiennent aussi à la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale.