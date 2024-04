Cameroun : le prix de l’huile raffinée n’a pas encore baissé sur le marché

Pour l’heure, les mesures de révision de prix des huiles raffinées sur le marché instruites par Luc Magloire Mbarga Atangana ne sont pas encore respectées.

Le ministre du Commerce a annoncé à travers deux communiqués la baisse des prix des huiles raffinées de marque Oleo et Mayor depuis une semaine. Sur le marché, les anciens prix sont toujours appliqués.

« Nous sommes au courant que le ministre a annoncé les nouveaux prix concernant des bidons d’huile mais nous vendons selon notre prix d’achat », a confié une vendeuse au marché Essos ce 05 avril qui vend toujours au prix de 26 000 F le bidon de 20 litres Mayor et à 24 500F le bidon de 20 litres d’Oleo.

Les acheteurs ne savent pas encore à qui s’adresser pour bénéficier des nouveaux prix annoncés par le Mincommerce. « Un vendeur m’a demandé d’aller acheter chez mon ministre. Je suis restauratrice à Soa, j’ai acheté le 20 litres de Mayor à 26 500 mardi dernier », confie Michelle.

Pourtant le ministre dans ses communiqués annonçait que le bidon de 25 litres coûtera 27.500 F CFA, équivalent à 1.100 F CFA /litre ; et le bidon de 20 litres se vendra à 22.000 F CFA, équivalent à 1.100 F CFA/litre.

Le ministre a lancé « une foire aux huiles raffinées en bidon » dans le souci d’opérationnaliser, de façon effective, la récente mesure de baisse du prix de l’huile raffinée conditionnée en bidons de 25 et 20 litres, depuis le 05 avril 2024.

Les marchés concernés selon le communiqué dans les villes de Douala et Yaoundé sont : Boulevard du 20 mai, Carrefour MEEC ; Esplanade de l’ancienne Sous- Préfecture de Yaoundé 4 (Kondengui) pour ce qui est de Yaoundé. Et, Esplanade de la Délégation Régionale du Commerce du Littoral ; Enseigne Relais Plus (New-Deïdo) ; Enseigne SODISPRAL (Douala 2ème); ETS Famille HR Trading (Marché non-glacé); Enseigne World Distribution (Douala 4ème) pour ce qui est de Douala.