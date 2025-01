Cameroun : le SDF dénonce la mauvaise qualité des services administratifs dans la région du Sud

La circonscription régionale du Social Democratic Front dénonce l’inversion de la norme observée dans les unités administratives de la région du Sud. Dans une correspondance adressée au gouverneur de la région, Felix Nguele Nguele, le Comité exécutif régional du SDF met à nu les pratiques visant à dépouiller les usagers au profit des administrateurs. Pour illustrer cette réalité, la formation politique fait savoir que dans la majorité des 29 sous-préfectures de la région, les usagers doivent payer les services.

Il leur est demandé de payer entre 5 000 et 7 000 francs CFA représentant les frais de saisie des actes administratifs, à défaut de voir son dossier rejeté. En plus, la tâche de transmission des dossiers des autorités administratives aux forces de maintien de l’ordre est à la charge des usagers. Les secrétariats des sous-préfectures n’ont pas de machine à écrire, à saisir, à imprimer ou à photocopier. Avec ces coupures d’électricité qui perturbent les services publics, les sous-préfectures n’ont pas de groupe électrogène.

Pourtant, les administrateurs ont « un train de vie cossu » dont la réduction peut permettre de réduire les difficultés des usagers. Pour ce faire, le SDF fait remarquer que chaque sous-préfet détient un véhicule de service d’une valeur de 50 000 000 de francs CFA environ. Il est logé et dispose des bons de carburant. L’Etat dépense environ 1 450 000 000 de francs CFA pour l’achat de 29 véhicules dans la région du Sud et 18 000 000 000 au niveau national.

Par contre, Un desk top et une imprimante coûtent environ 250 000 francs. Pour les 29 arrondissements, cela revient à 750 000 000 de francs et pour les 360 arrondissements du pays, cela revient à 90 000 000 de francs. Un groupe électrogène peut être évalué à 1 000 000 de francs pour un arrondissement et à 29 millions pour la région.

Le SDF propose qu’au lieu d’acheter un véhicule de fonction sur les 29 à 50 000 000, l’Etat peut acheter 29 ordinateurs équipés d’imprimantes, 29 groupes électrogènes et y ajouter 29 motos de liaison évaluées à 13 050 000 francs CFA. Le tout coûterait 49 300 000 francs CFA. Ces outils de travail qui facilitent le service aux usagers seraient moins coûteux qu’un seul véhicule de service.