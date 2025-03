Cameroun : le TAS réhabilite la candidature de Samuel Eto’o au Comex de la CAF

La décision du Tribunal arbitral du Sports rendue ce 07 mars annule la décision du Comité exécutif de la Confédération africaine de football écartant la candidature de Samuel Eto’o aux élections du 12 mars.

Le Tribunal arbitral du sport casse et annule la décision du Comité exécutif de la CAF prise les 24 et 25 janvier. Laquelle rejette la candidature de Samuel Eto’o à l’élection des membres dudit comité prévue le 12 mars 2025. Le Tribunal a rendu sa décision ce jour à la suite de sa saisine en appel le 05 février 2025 par Samuel Eto’o et la Fédération camerounaise de football.

Comme motif de cette annulation, le TAS invoque le défaut de Samuel Eto’o sur la liste des candidats. Selon le tribunal, la décision de la CAF « ne mentionne pas Samuel Eto’o fils sur la liste des candidats à l’élection par l’Assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025 des membres du Comité exécutif de la Confédération africaine de football ».

Au regard de ce défaut, et suite à l’annulation de la décision de la CAF, le tribunal ordonne au Comex de la CAF d’intégrer Samuel Eto’o fils sur la liste des candidats à l’élection. Président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o bénéficie du soutien de l’instance qu’il préside et remplit les autres critères énoncés par les statuts de la CAF. Par ailleurs, le TAS ordonne à la CAF de verser à Samuel Eto’o et à la Fecafoot, 8000 francs suisse au titre de leur frais d’avocats.

L’ancien capitaine des Lions indomptables est ainsi sur le point d’intégrer le Comité exécutif de la CAF pour la zone Afrique centrale. S’il est élu à ce titre, il occupera le poste de son compatriote Seidou Mbombo Njoya, ancien président de la Fécafoot et membre sortant du Comex de la CAF dont la candidature a été rejetée. Cette dernière ne bénéficie du soutien de la fédération de son pays le Cameroun.