Cameroun : Lekié FF orpheline du décès de l’Hon Nkoa Luc

Le député et président Lékie FF est passé de vie à trépas dans la nuit du 06 juin à la suite d’une longue maladie.

L’honorable Nkoa Luc était membre de l’Assemblée nationale et rapporteur de la Commission des finances avant son décès le 6 juin des suites d’une longue maladie. Membre actif du RDPC, il était devenu au fil des ans l’une des figures de proue du parti dans le département de la Lékie, dans la région du Centre.

Mais sa popularité, il la devait non seulement à la politique, mais aussi au football. Il est à l’origine de la création d’un club de football féminin: Lékie FF. Une équipe qu’il a dirigée jusqu’à sa mort. Plusieurs joueuses, dont Nga Manga, y ont été formées, et ses services ont également été mis à profit à la Fédération camerounaise de football sous la houlette de Tombi A Roko Sidiki. Il y a été coordonnateur des équipes nationales, vice-président de l’instance et membre du comité exécutif.