Cameroun : les défis qui attendent Olivier Baman à la tête d’Alios Finance

Olivier Baman jusqu’alors directeur général adjoint (DGA) d’Alios Finance Cameroun est le nouveau directeur général (DG) de la filiale camerounaise de Crédit d’Afrique Groupe.

Alios Finance Cameroun a un nouveau Directeur Général. Il s’agit d’Olivier Baman qui était jusqu’alors l’adjoint du poste suscité. Il remplace à ce poste Georges James Ndzutue Fotso qui a également occupé le poste de DGA de cet établissement de crédit-bail en 2017 avant d’en devenir le DG quelques mois plus tard.

Les défis

Entre autres missions qui attendent le nouveau promu à la tête de Alios Finance Cameroun, il y a le plan de développement 2021-2025 adopté par la banque. Ce plan vise à renforcer la compétitivité de l’offre et la prise de risque chez Alios Finance Cameroun, pour consolider son leadership sectoriel.

Les orientations stratégiques clés de ce plan de développement 2021-2025, sont entre autres, la consolidation du développement commercial ; la diversification des sources de refinancement ; la valorisation du capital humain ; l’organisation et la qualité de service, tout comme le renforcement de la politique de risque. Pour ses objectifs fixés dans ce plan de développement, Alios Finance Cameroun dit cibler les entreprises en activité depuis au moins un an ; les secteurs d’activité porteurs, tout en comptant sur la bonne moralité des promoteurs et les fondamentaux solides.

Qui est l’homme ?

Baman a démarré sa carrière au sein d’Alios Finance en 2005 et a occupé depuis lors différentes fonctions sur le périmètre du développement commercial et du marketing. Avant de rejoindre Alios Finance, Olivier Baman avait travaillé dans les secteurs de la grande distribution et de la micro-finance au Cameroun.

Le cursus académique du nouveau DG d’Alios Finance Cameroun indique qu’il est diplômé en gestion des entreprises et administrations de l’Institut universitaire de technologies de l’université de Douala, au Cameroun. Olivier Baman est titulaire d’une certification en finance d’entreprise de l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) et d’un Master of Business Administration (MBA) en marketing de l’Edinburgh Business School (Heriot Watt University), tous obtenus au Royaume Uni. L’ancien directeur commercial d’Alios Finance Cameroun a été nommé DGA de cette institution financière en juin 2019.