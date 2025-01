Cameroun : les diplômes des baccalauréats session 2024 sont disponibles

L’Office du baccalauréat du Cameroun invite les lauréats à procéder au retrait gratuit de leurs diplômes avant la fin de l’année 2025.

Les diplômes des baccalauréats de l’enseignement secondaire général et technique, les diplômes des Brevets de techniciens et des Brevets professionnels, toutes séries confondues de la session 2024 sont disponibles. Ces diplômes se trouvent dans les 10 antennes régionales de l’Office du baccalauréat du Cameroun. L’organe chargé de l’organisation des examens officiels baccalauréat et probatoire invite les lauréats à procéder au retrait gratuit de leurs parchemins. Ils doivent se munir pour cela d’une pièce d’identification en cours de validité.

A l’antenne régionale de l’OBC du Centre à Yaoundé, un planning de retrait des diplômes est consultable. Il prévoit de lundi à mercredi le retrait des diplômes des baccalauréats de l’enseignement secondaire général et des baccalauréats de l’enseignement secondaire technique et professionnel session 2024. Le retrait tardif se fait jusqu’au 31 décembre 2025. Dès janvier 2026, les lauréats paieront les pénalités pour retirer leurs diplômes.

De lundi à vendredi, les lauréats des diplômes de baccalauréats ESG et ESTP sessions 1995-2004 et 2010-2023 peuvent retirer leurs parchemins. Ils doivent se munir d’une pièce d’identification valide et du reçu de paiement des frais de pénalité pour retrait tardif du diplôme. Ces frais s’élèvent à 25 000 francs CFA. Le vendredi est réservé à l’expédition des diplômes et au retrait des diplômes transmis.