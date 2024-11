Cameroun : les Lions face aux Braves Warriors assoiffés d’une victoire

La sélection nationale du Cameroun déjà qualifiée pour la CAN 2025 jouera le maintien en tête de poule tandis que la Namibie cherche sa première victoire.

Les Lions de Marc Brys séjournent en Afrique du Sud depuis la soirée du 12 novembre 2024. Aboubakar Vincent et ses coéquipiers vont rencontrer ce 13 novembre à 14 heures la sélection nationale namibienne au stade Orlando de Johannesburg. Le match qui se jouera à huis clos à la demande de la fédération namibienne de football compte pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Marc Brys fera avec des nouveaux en l’absence de Carlos Baleba, Bryan Mbeumo et Frank Zambo Anguissa.

Les Lions indomptables déjà qualifiés en phase de la CAN 2025, arborent des équipements sans marque. La Fécafoot ayant résilié le partenariat avec One All Sport, n’a pas encore recruté un nouvel équipementier.

A l’issue de ce match, les Lions indomptables du Cameroun devront consolider leur place de leader du groupe J. Depuis la première journée, les poulains de Brys n’ont concédé aucune défaite lors de cette phase éliminatoire de la compétition continentale. Au terme des quatre premières rencontres, le Cameroun totalise trois victoires et un match nul.

Les Braves Warriors quant à eux, n’ont aucun point en leur faveur au terme des quatre premières journées des éliminatoires. Ils ont aligné quatre défaites dont une contre le Cameroun au stade Roumdé Adjia de Garoua le 7 septembre dernier (0-1). Lors de leur deuxième journée le 10 septembre, les Namibiens se sont inclinés face au Kenya (1-2) avant la défaite contre le Zimbabwe (1-3) le 14 octobre.