Cameroun : les Lions indomptables jouent leur dernier match avec la marque One All Sports

La Fédération camerounaise de football a résilié le contrat de partenariat avec l’équipementier One All Sports le 06 août 2024 avec prise d’effet effective en septembre.

Au terme du match Cameroun contre Zimbabwe de ce 10 septembre, les Lions indomptables du Cameroun ne porteront plus la marque One All sports lors de leurs prochains matchs. La Fédération camerounaise de football a mis un terme au contrat de partenariat pour « non-respect des engagements ». Parmi les engagements de l’équipementiers, figurent le versement de la somme d’un milliard de franc CFA par an pendant trois ans, la mise à la disposition de la sélection nationale d’un bus VIP pour les déplacements.

Après la signature du partenariat en 2022, la Fédération a annoncé que ce partenariat était le meilleur pour le Cameroun. Peu avant l’entrée en matière de One All Sports, les relations entre la Fécafoot et l’équipementier Coq Sportif ont pris fin de manière conflictuelle, l’équipementier français criant à une résiliation abusive et trainant la fédération devant les juridictions. Pour justifier la préférence pour One All Sports dénoncé comme « no name » dans le football, la fédération a mis en avant les avantages qui découleraient de ce nouveau partenariat. Mais le résultat n’a pas suivi.

Le match contre le Zimbabwe de ce mardi marque la fin de l’usage des équipements One All Sports. Pour les prochaines sorties des Lions, la fédération camerounaise de football a annoncé le recrutement d’un nouvel équipementier sur la base d’un appel d’offre. Dans les prochains jours, l’instance faitière du football nationale publiera l’avis et les résultats feront savoir au public le nouvel équipementier des qui habillera les Lions indomptables.