Cameroun : les Lions indomptables ont un nouveau staff, cinq personnalités écartées

Le ministère des Sports et de l’Education physique et la Fédération camerounaise de football ont rendu publique le 1er octobre 2024, la composition d’une nouvelle équipe d’encadrement des Lions.

Le ministre Narcisse Mouelle Kombi et le président de la Fecafoot Samuel Eto’o ont cosigné mardi dernier un communiqué présentant le réaménagement du staff des Lions. Le nouveau staff réaménagé se compose de 18 membres désignés en même temps par la fédération et par le ministère des Sports. Marc Brys le technicien belge garde son poste d’entraineur sélectionneur. Joachim Mununga et Giannis Xilouris (analyste vidéo) évolueront au poste d’entraineurs assistants. François Omam Biyick et Ashu Ciprian Bessong sont des superviseurs analystes. Au poste d’entraineur adjoint N°1 et N°2 se trouvent respectivement Martin Ndtoungou Mpile et David Pagou.

Les anciens gardiens des Lions indomptables Idriss Carlos Kameni et Alioum Mboukar vont entrainer les gardiens de buts. Dr Patrick Joël Fotso Gwabap est le médecin des Lions tandis que Christophe Manouvrier est leur préparateur physique. Le coordonnateur des sélections est Timothée Atouba et son adjoint Serge Reinold PENSY. Nicolas Alnoudji est team manager, Elie Thierry Ndoh team press. Pierre Arnold Ebolo Abada est agent de liaison. Daniel CHE AWA et Elias Kaleguem Fomekong sont des kinésithérapeutes de la sélection nationale de football A du Cameroun.

Le réaménagement du staff technique, administratif et médical des Lions s’est fait à l’issue d’une série de concertations entre le ministère des Sports et la Fecafoot. Il a pour but de « ramener la sérénité souhaitée par l’ensemble du peuple camerounais autour de l’équipe nationale de football les Lions indomptables », précise le communiqué conjointe Minsep-Fecafoot du 1er octobre 2024. La synergie observée entre le ministre Narcisse Mouelle Kombi et Samuel Eto’o, au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo, le dimanche 29 septembre dernier à la clôture de la saison sportive 2023-2024 annonçait déjà les couleurs d’un retour à la paix.

Pour en arriver là, les concertations ont mis fin à l’existence de deux staffs concurrentiels pour l’encadrement d’une seule équipe nationale : le staff du Minsep et celui de la Fecafoot. Elles ont écarté cinq personnalités pour former un seul bloc. Ce sont Didier Benjamin Banlock (coordonnateur des sélectons nommé par le Minsep) ; Dany Nounkeu (Team Manager nommé par me Minsep) ; Germain Noël Essengue (Team Press officer nommé par le Minsep) ; Benoît Angbwa (Coordonnateur des sélections nationales nommé par la Fecafoot) ; William Ngatchou (médecin nommé par le Minsep). Maintenant que l’unité reprend sa place sur le banc de touche, l’on s’attend à de meilleurs résultats de la part de tous les acteurs.