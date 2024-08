Cameroun : les pilotes Camair-co menacent d’entrer en grève 

Leurs revendications sont consignées dans une lettre signée le 05 août 2024.

Le Syndicat des pilotes de lignes et ingénieurs navigants de l’aviation civile du Cameroun (Spinac) ont envoyé une lettre au délégué régional du travail et de la sécurité sociale pour le Littoral avec pour objet : »Préavis de grève des pilotes « Camair-co « .

Ceux-ci menacent de faire grève à cause de plusieurs plaintes parmi lesquelles, le harcèlement mental et psychologique des pilotes civils nationaux par refus manifeste de régulariser leurs salaires illégalement réduits depuis 2021 en violation de leurs contrats.

Aussi, ces pilotes déplorent la dégradation du « Crew ressource Management (CRM), nécessaire à la sécurité suite à l’exécution des vols par des pilotes militaires inadaptés et incompatibles à la réglementation aérienne civile.

Par ailleurs, est déploré l’organigramme inapproprié et inadapté aux exigences de sécurité (SMS-Safety Management system) recommandé par l’OACI en son annexe 19.

Une autre dénonciation qui n’est pas des moindres, c’est la discrimination raciale au profit des pilotes expatriés dont les co-pilotes bénéficient d’une rémunération supérieure aux commandants de bords nationaux.

En somme, ce sont près de cinquante points de revendications que le Spinac a adressé au délégué du travail pour la région du Littoral.

Ainsi, ce syndicat menace d’arrêter le travail pour une durée illimitée dès le 13 août 2024.

A moins que des réponses efficaces soient adressées à leurs différentes revendications.

Un chapelet de réclamations est contenue dans cette lettre. Le Spinac exige un arsenal de révision.

Parmi lesquelles la révision à la hausse des salaires de tout le personnel suite à l’inflation, aux sacrifices consentis par les travailleurs et aux préjudices subies par le refus de normalisation depuis mars 2023.

De plus, le Spinac exige la résiliation sans condition de tous les contrats d’aéronefs, la reprise des vols longs courriers intercontinentaux.

Cette note signée du président du Spinac, le Capitain Ngom Mambingo et des délégués titulaires dont les commandants Frédéric Vroumsia et Youte Ngounou vise plusieurs autres administrations comme le ministère des Finances, le ministère des Transports et même le Premier ministère.