Cameroun : les punaises de lits infestent un quartier de la capitale

Face aux au désarroi des habitants, les autorités administratives se mobilisent en vue de la sensibilisation et de la désinfection du quartier Briqueterie attaqué.

Les habitants d’une partie de la capitale politique camerounaise souffrent des piqûres des punaises de lits. Depuis le début de ce mois, le quartier Briqueterie situé dans l’arrondissement de Yaoundé 2è, est envahi par ces insectes. Des parasites qui se nourrissent du sang humain par piqûre et qui se déploient plus dans la nuit qu’en journée. Ils s’installent dans les lits, les fauteuils, les vêtements. Les résidents du seul quartier touché se plaignent de ces piqûres et des démangeaisons consécutives. Ils demandent l’action urgente des autorités compétentes.

Face à cette progression de ces petits insectes, l’autorité administrative mobilise les chefs traditionnels de 3è degré de Briqueterie centre 1, Briqueterie centre 2 et Briqueterie ouest. Le sous-préfet de l’arrondissement de Yaoundé 2è appelle ces auxiliaires d’administration plus proches de la population de prendre des mesures nécessaires pour sensibiliser leurs zones respectives et accompagner les équipes de désinfection engagées.

La situation qui reste encore le fait d’un quartier risque de prendre des proportions inquiétantes en l’absence d’une riposte efficace. Le cas de la France est une illustration à ce sujet. Ces dernières années, ce pays a connu l’épidémie de punaises de lits. Ces insectes ont donné du travail au gouvernement, tant ils se multiplient, sont transportés à une vitesse rapide et développent la résistance contre les produits de désinsectisation.

Face à la persistance des punaises de lits en France, le sujet s’est invité au Parlement. La député Mathilde Panot de la France insoumise en posant la question à la Première ministre Elizabeth Borne, a fait remarquer l’évolution de la situation durant ces cinq dernières années. Selon elle, en 2017, 200 mille lieux ont été infestés ; 540 000 sites infestés en 2019 ; 950 000 sites infestés en 2020 et en 2022, il y avait 1,1 million de sites envahis. L’élue a décrié aussi l’inefficacité des produits chimiques proposés pour la désinsectisation.