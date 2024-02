Cameroun : les séparatistes kidnappent le sous-préfet de Bamenda 2

L’enlèvement a eu lieu dans la journée du mardi 06 février 2024 dans la localité de Ntumbaw, arrondissement de Ndu.

Le sous-préfet de l’arrondissement de Bamenda II est entre les mains des ravisseurs. Nicholas Nkongho Manchang et cinq de ses collaborateurs, des délégués d’arrondissement, ont été enlevés mardi. Les assaillants, bien que n’ayant pas revendiqué l’acte, appartiendraient à un groupe de séparatistes connu sous la dénomination de Red Dragons. Les personnalités kidnappées se rendaient à une cérémonie d’installation du nouveau préfet du Donga-Mantung, Georges Magloire Bassilekin, à Nkambè. Ils sont tombés dans une embuscade tendue par les ravisseurs et ont été conduits vers une destination inconnue.

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise depuis 2016, plusieurs enlèvements d’autorités et de personnalités publiques ont déjà eu lieu. Le défunt cardinal Christian Tumi avait été kidnappé avec 11 autres personnes dont le Fon Sehm Mbinglo II, le 5 novembre 2020. Le prélat a été libéré le lendemain. De même, le sous-préfet de Bamenda II est le deuxième chef d’arrondissement à être kidnappé dans le cadre de la crise anglophone, après le sous-préfet de Batibo enlevé en 2018 puis, exécuté. L’on se souvent aussi de l’enlèvement et de l’assassinat de six délégués départementaux de ministères en 2021 à Misore-Balue dans l’arrondissement d’Ekondo Titi, région du Sud-Ouest.