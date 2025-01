Cameroun : les Yaoundéens en rang pour acheter la nourriture en promotion

Le Boulevard du 20 mai accueille depuis décembre une opération spéciale de lutte contre la vie chère initiée par le gouvernement.

Lancée depuis le mois de décembre 2024, une opération de vente promotionnelle se déroule au Boulevard du 20 mai à Yaoundé et dans bien d’autres villes du Cameroun. Selon le ministère du Commerce, le Boulevard du 20 mai a reçu un nombre incalculable de personnes venues à la quête des aliments. « Ce site est devenu le point de convergence des ménagères et autres consommateurs à la recherche de produits de première nécessité à prix modérés. Un engouement particulier est observé autour du stand proposant un type de riz spécifique, attirant quotidiennement près d’un millier de personnes ».

L’engouement autour de cette vente promotionnelle des produits de premières nécessités est venu aussi grâce au riz pakistanais de marque BIG JOE, commercialisé sur les sites dédiés de Yaoundé au prix de 15.000 F CFA/sac de 50 kgs.

Le 1er janvier 2025, on annonçait deux imposants camions, chargés d’environ 1500 sacs de riz pour garantir un approvisionnement continu. « Au regard de l’engouement des populations, il va de soi que le programme ministériel que nous avions élaboré et qui devait s’achever au 10 janvier 2025, devra continuer autant que les populations le souhaiteront », a annoncé le Ministre.

Avis de citoyen…

Pour Luc Magloire Mbarga Atangana, cette opération est un succès. « Au regard de l’engouement que cette campagne suscite depuis son lancement, nous pouvons affirmer que le Chef de l’État a vu juste en nous instruisant de lancer cette opération spéciale », s’est réjoui le Ministre du Commerce, visiblement satisfait de l’impact de cette initiative gouvernementale.

Pour les populations par contre, c’est la preuve que le Cameroun vit dans la misère. « J’espère que nos dirigeants nous observent et comprennent le degré de misère dans laquelle les camerounais vivent », a commenté une internaute sur la vidéo montrant le rang interminable au Boulevard du 20 mai à la quête du riz en promotion.



« Quel riz ? Qu’ils baissent le prix sur le marché. Est ce que c’est tout le monde qui a 15 mil ? Campagne électorale quand tu nous tiens .. Après c’est la sardine« , a écrit un autre. « Nous sommes mendiant chez nous« , a dit un autre.

« Preuve une fois de plus de cet état de misère du bas peuple. Avec cette allure on enrichit davantage les producteurs étrangers, pendant ce temps nos terres agricoles sont abandonnés, quand j’étais petit mes parents cultivaient le riz au village, on allait chasser les oiseaux ou récolter pendant nos pauses scolaires de midi.. Aujourd’hui on achète le riz fabriqué avec de la farine en Chine », se soucie un autre.