Cameroun : l’Etat octroie 215 millions de FCFA à six entreprises du secteur agroalimentaire

Sous la présidence du ministre de l’Economie, de la Planification et de l’amenagement, Alamine Ousmane Mey la cérémonie de remise des cahiers de charges à ces entreprises a eu lieu le 30 décembre 2025.

Les six entreprises bénéficiaires exercent dans les secteurs de la boulangerie, de la fabrication des aliments pour bébé et de la production des jus naturels.

Ces entreprises bénéficient ainsi des subventions en investissement octroyées par le gouvernement d’un montant global de 215 millions de FCFA au titre de l’exercice budgétaire 2024, accordés au prorata des montants des besoins prioritaires formulés par chacune d’entre-elles.

Cette action qui s’inscrit dans le cadre la mise en œuvre du plan d’accompagnement des entreprises du secteur prive en vue de la promotion de l’utilisation des produits agricoles locaux par les industries agroalimentaires, permettra à ces six bénéficiaires d’améliorer leur outil de production.

Dans son discours de circonstance, le Ministre de l’Economie a indiqué que dans le but d’atteindre les objectifs de la SND30, « le gouvernement a fait de la dynamisation du secteur productif industriel et manufacturier, la promotion de l’utilisation des intrants locaux et la consommation locale, une priorité majeure ».

En rappelant le rôle central du secteur privé dans la réalisation de ces objectifs, Alamine OUSMANE MEY a souligné que ce secteur privé a besoin d’une forte impulsion pour maintenir une dynamique solide et durable à l’effet d’améliorer la compétitivité de l’économie. Les subventions ainsi octroyées aux entreprises visent donc à soutenir la production, la transformation et la consommation des biens et services locaux.

Les entreprises bénéficiaires par la voix de leur représentant, ont exprimé leur gratitude au gouvernement et se sont engagées à continuer à impacter réellement les chaines de valeurs et à permettre à l’Etat d’élargir l’assiette fiscale. « Les montants octroyés constituent une véritable bouffée d’oxygène pour nous ici présents et un signal fort aux autres jeunes entrepreneurs, de la détermination du gouvernement à encourager les efforts des entrepreneurs qui osent », a déclaré Thierry Nyamen, Directeur général de NT FOODS SARL.