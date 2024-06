Cameroun-Lions indomptables : Marc Brys fait marche arrière

Le sélectionneur du Cameroun a fait savoir à la Fécafoot qu’il n’entendait pas travailler avec le staff nommé par la Fécafoot, préférant travailler avec celui du ministère.

On se croyait sorti d’affaire. Mais il n’en est rien. Voici un nouvel épisode du feuilleton Minsep – Fécafoot. En première ligne, le sélectionneur Marc Brys. Il a fait savoir à la Fédération camerounaise de football qu’il ne compte pas travailler avec le staff qu’elle a nommé, mais plutôt avec celui du ministère des Sports, qui comprend Omam Biyick et Alioum Boukar. La raison avancée est qu’il est plus familier avec ce groupe contrairement à celui de la Fédération avec lequel il n’a jamais travaillé. Il a toutefois indiqué qu’il était prêt à travailler avec Carlos Kameni, mais en tant qu’entraîneur adjoint des gardiens de but d’Alioum Boukar.

C’est dans ce contexte qu’il a également refusé que les lions s’entraînent au complexe Mundi, comme ce fut le cas lors de la CAN 2021, mais au Hilton, sous prétexte qu’il était plus proche du stade Ngoa Ekelle où s’entraîne l’équipe.

Conséquence de cet imbroglio, deux staffs techniques se sont retrouvés à l’hôtel Hilton ce week-end pour accueillir les Lions. D’un côté, le staff désigné par le Minsep, qui était avec les joueurs, et de l’autre, quelques membres du staff désigné par la Fécafoot, qui étaient positionnés dans le hall de l’hôtel. Ce qui est encore plus étonnant, c’est l’ambiance qui règne actuellement dans cet antre insolite, sans équipement ni maillot. Même le bus qui transportera les lions n’est pas le bus officiel à l’effigie de l’équipe nationale.

Rendez-vous ce samedi 8 juin pour le match Cameroun – Cap Vert au stade Ahmadou Ahidjou pour un nouvel épisode.