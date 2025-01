Cameroun : l’ONG Nouveaux droits de l’homme porte plainte après le cambriolage de ses locaux à Yaoundé

L’organisation non gouvernementale de défense des droits humains est victime d’un « acte criminel » et appelle les autorités à tout faire pour que lumière soit faite.

Un cambriolage « très spécial » est survenu dans les locaux de l’ONG Nouveaux droits de l’homme à Yaoundé. Les faits ont eu lieu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2025. Après avoir forcé l’accès, des personnes non identifiées ont emporté le matériel informatique et la majorité des appareils de stockage des données dont les ordinateurs portables, clés USB, unités centrales, disques durs, matériel de projection et d’enregistrement des conférences et réunions. Tous les bureaux ont été fouillés et les documents ont été emportés. Le drapeau du Cameroun flottant dans la cour a disparu de son mât, informe l’ONG.

Suite à cet acte qualifié d’odieux l’organisation assure d’avoir déposé une plainte au commissariat du 10è arrondissement. Elle rappelle que depuis un certain temps, sa directrice exécutive subit des menaces d’intimidation des personnes inconnues. Le cambriolage survenu le week-end dernier est un acte de violence et de harcèlement de plus commis contre ceux qui œuvrent en faveur des droits humains au Cameroun.

En appelant les autorités à tout mettre en œuvre pour que lumière soit faite sur ce cambriolage, l’ONG réitère son engagement dans la défense des droits humains. « Aucune forme de menace ne saurait entamer sa détermination à continuer d’œuvrer pour le respect des droits humains au Cameroun », a rassuré la directrice exécutive, Cyrille Rolande Bechon.